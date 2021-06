Idee aus Mönchengladbach : „Immer oben auf“ soll Fahrradhelme auf Kinderköpfe bringen

Mönchengladbach In der Kita Villa Sonnenschein ist das Projekt, das auch in Seniorenheimen fortgeführt werden kann, bereits erprobt. Warum die Verkehrswacht ihm einen Preis verlieh.

Die Deutsche Kinderunfallhilfe und die Verkehrswacht MG haben Fahrradhelme gespendet. „Wir haben jetzt für alle 60 Kinder der Kita einen Helm. Die hängen am Helmbord mit Namen und Foto des Kindes. So hat jedes Kind sofort seinen Helm griffbereit“, sagt Schmitz. Die Bords haben Mitglieder von „Daheim zuhause“, eine Wohngruppe für autistische Menschen, hergestellt. Das Logo für das Projekt haben die Kinder und ihre Eltern ausgewählt. Die Marketingfaktur hatte dazu Vorschläge geliefert.

Die Idee soll nun auch in Grundschulen, weiterführenden Schulen, aber auch in Senioreneinrichtungen kopiert werden. „Wir sehen das Projekt als Gesamtprojekt von 0 bis 65+. Es soll auch eine Signalwirkung an die Eltern haben, mit gutem Beispiel voranzugehen“, betont Kalle Ditges. Dazu fragten die Kinder als „Helmreporter“ in der Familie nach, warum das Handy eine Schutzhülle hat und der Kopf des Erwachsenen nicht oder warum viele Erwachsene keinen Helm tragen, Kinder aber schon. Außerdem konnten sie in Begleitung von Ditges mit Materialien von der Verkehrswacht eine Woche lang üben, wie man sich im Straßenverkehr verhält.