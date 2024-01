Projekt in Mönchengladbach Wie Schüler im Jugendzentrum Step interaktiv ihre Talente entdeckten

Im Jukomm, dem Jugendkooperationszentrum an der Stepgesstraße, geht es an diesem frühen Dienstagmorgen zu wie in einem Bienenkorb: Jede Menge Jugendliche treffen ein, laufen herum, nehmen schon einmal Platz. Im Untergeschoss sind ein Labyrinth und eine Bühne aufgebaut, oben geht es mit einer Raumkapsel futuristisch zu, und dann sind da noch einige ziemlich durcheinander geratene Zimmer aufgebaut.