An der Breitenbachstraße Erstes „Doppelhäuschen“ für Obdachlose in Mönchengladbach

Die beiden kleinen Holzhäuschen sind verschwunden, an selber Stelle steht jetzt ein anthrazitfarbener Metallcontainer auf dem Parkplatz von Electric Schaffrath und Küchen Knuffmann an der Breitenbachstraße. In das „Doppelhäuschen“ sind am Donnerstagmorgen zwei obdachlose Frauen eingezogen. Jede von ihnen bewohnt nun eine Hälfte der insgesamt 20 Fuß messenden Behausung, die durch eine Zwischenwand getrennt ist, wie Iris van Montfort-Eickhoff, Vorsitzende der „Suppentanten“ und Mitinitiatorin des Projekts „Kleines Zuhause“ in Mönchengladbach, berichtet.