Gut gemacht! : Kreative Lösungen und dringend benötigte Spenden

Monika Aldenhoff (l.) und Katrin Stahlhofen vom Projekt GARY übergeben die Spielboxen an Thorsten Licht (Stadt Mönchengladbach). Foto: PariTeam MG

Mönchengladbach In Mönchengladbach gibt es viele Menschen, die sich für andere einsetzen und Probleme unkonventionell angehen. Wir stellen drei aktuelle Beispiele vor.

Spielbox für Bewegung Mitarbeiterinnen des Paritätischen Mönchengladbach aus dem Projekt „Gary – Gesundes Aufwachsen in Rheydt“ entwickelten ein Spiel für Kinder und Jugendliche zu den Themen Bewegung und Ernährung. Bei dem Gruppenspiel suchen Kinder und Jugendliche versteckte Informationskarten, lösen Aufgaben oder zeigen ihr Können an Themenstationen. Dabei sind sie körperlich in Bewegung, erfahren spielerisch neues Wissen über Ernährung und trainieren ihre Teamfähigkeit. „Wir haben die GARY-Rallye so konzipiert, dass alle oder nur einzelne Module gespielt werden können. Damit passt das Spiel gut in den Alltag von Jugendzentren‘‘, sagt Monika Aldenhoff.

Mit Beginn der Herbstferien übergaben die Projektmitarbeiterinnen Monika Aldenhoff und Katrin Stahlhofen fünf Spielboxen an Thorsten Licht vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt Mönchengladbach. Die kostenlosen Boxen werden in einem rotierenden System von den Jugendzentren ausgeliehen. Drei weitere Boxen bleiben fest in Einrichtungen. „Wir freuen uns darauf, die GARY-Rallye mit den Kindern und Jugendlichen in unseren Einrichtungen auszuprobieren. Es ist spannend, Spaß und informelle Bildung zu einem wichtigen Thema mit einem Spiel zu vermitteln”, so Thorsten Licht. Die Idee zur GARY-Rallye entstand 2021 nach Anregung des Stadtsportbundes.

Schlafsack-Jacken für Obdachlose Wenn die Temperaturen sinken und es draußen kalt und frostig wird, haben es Menschen, die auf der Straße leben, besonders schwer. Um ihnen zu helfen, hat das Minto in Kooperation mit der niederländischen Sheltersuit Foundation und „WIR für MG – Obdachlosenhilfe Mönchengladbach e.V.“ eine Solidaritätswoche für wohnungslose Menschen in der Stadt gestartet. Noch bis zum Mittag des 15. Oktobers können sich Interessierte an der Spendensäule auf Ebene 2 des Minto (vor dem Rituals Store) über das Sheltersuit-Projekt informieren und dieses mit einer Geldspende unterstützen. Der von Bas Timmer entwickelte Sheltersuit ist eine multifunktionale, wind- und wasserdichte Jacke, die sich in einen Schlafsack verwandeln lässt. Durch Spenden von Kundinnen und Kunden, Geschäfts- und Mietpartnern, Mitarbeitenden von Unibail-Rodamco-Westfield, dem Betreiber des Minto, werden 100 Sheltersuits finanziert und an lokale Hilfsorganisationen übergeben. In Mönchengladbach verteilt der Verein „WIR für MG“ diese Jacken an die Obdachlosen.

Spende für schwerkranke Kinder Zum 40-jährigen Firmenjubiläum ihres Betriebs für Karosseriebau und Autolackierung haben Firmenchef Reiner Brenner und sein Sohn, Betriebsleiter Christian Brenner, jetzt 4444,44 Euro an den Förderverein „Insel Tobi“ gespendet. Der Verein um Vorsitzende Michaela Hölzle leistet palliative Kurzzeitpflege für chronisch kranke Kinder. Entstanden 2009 aus einer Initiative des Rotary Clubs Kaarst und des Krankenhauses Neuwerk, gehörte „Insel Tobi“ zwölf Jahre lang als feste Einheit zur Kinderklinik des Krankenhauses. Nachdem die Kinderklinik 2021 geschlossen wurde, zog „Insel Tobi“ in eigene Räume an der Kamillianerstraße. Der Förderverein finanziert sämtliche Kosten, die durch den Aufenthalt der schwerkranken Kinder entstehen, zu 100 Prozent aus Spenden. Infos zur „Insel Tobi“ gibt es unter www.insel-tobi.de.

(RP)