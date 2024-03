Wohnungslosigkeit in Mönchengladbach „Als Alleinerziehende war ich bei der Wohnungssuche sofort raus“

Ihr Sohn ist gerade zehn Tage alt, als aus der Leitung in ihrer Wohnung kein warmes Wasser mehr kommt. Auch die Heizung funktioniert in dem Mehrfamilienhaus in Rheindahlen nicht mehr. Alle Parteien sind betroffen. Gassperre. „Was macht man mit einem gerade geborenen Baby und weiteren teils kleinen Kindern ohne fließend warmes Wasser?“, fragt Denise F.* (voller Name der Redaktion bekannt). Sie macht, was sie immer macht. Die alleinerziehende Mutter von vier Kindern wird erfinderisch. Baut aus einer Gulaschkanone, mit der sie sonst Eintöpfe kocht, einer Campingdusche und aus einer Spielzeugkiste eine Duschvorrichtung, mit der sich die Kinder und sie selbst zumindest kurz die Haare und den Körper mit warmem Wasser waschen können.