Zehn Jahre „Boxenstopp“ Wie ein Anti-Gewalt-Projekt Mönchengladblacher Schülern hilft

Dann stellt Projektleiterin Sibylle Wanders die Inhalte der Projektarbeit dar. Beim Training mit den Grundschülern stehen Partnerspiele sowie Rollen- oder Teamworkspiele auf dem Stundenplan. Es geht um Selbstbehauptung und gute Umgangsformen, aber auch um Konfliktübungen, um Mobbing vorzubeugen, die eigenen Gefühle auszudrücken und auf Beleidigungen angemessen zu reagieren. „Alles findet in Bewegung statt“, sagt Wanders, deren Eltern eine Judo-Schule betrieben, in der sie schon als 14-Jährige unterrichtete. Einige der Abwehrtechniken hat sie von den asiatischen Kampfsportarten wie Aikido und Judo übernommen. Sibylle Wanders weiß aber auch: „Kinder halten sich oft fest oder ziehen sich am Arm.“ Auch Beleidigungen wie „Pickelgesicht“ oder „Breitmaulfrosch“ seien an der Tagesordnung. Sie rät dann, geradeaus zu schauen und nicht auf den Boden, was eher schüchtern wirke. „Bleibt gelassen, geht zu anderen Schülern“, rät sie bei den Vorführungen mit den Kindern aus der Carl-Sonnenschein-Grundschule.