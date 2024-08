Freie Kunstszene in Mönchengladbach Wie man mit dem Fußballdenkmal einen Pas de Deux tanzt

Anne Münch hat ebenfalls ans schwarz-weiße Ringel-Shirt zwei Punkte in Signalfarbe geheftet – offensichtlich bereit zum Dialog zwischen Ich und Du im Miteinander möglichst vieler Akteure. Beide Performerinnen bringen ihren Tanz losgelöst von etablierten Bühnen in Straßen und auf Plätze der Stadt, um der Kunst im alltäglichen Umfeld Raum zu geben und im besten Fall Reaktionen anzustoßen. Für das Projekt Tanzstadt sammelte Abels Mitstreiterinnen und Mitstreiter um sich. Kooperationspartner sind unter anderem das Tanztheater „mitten.in“, ein intergeneratives Tanzensemble der Hochschule Niederrhein, und das Team von „Danceroom“. Treffpunkt ist an einem Nachmittag auch das über die Pflasterung abgesetzte Rondell mit Fußballdenkmal in der Eickener Straße.