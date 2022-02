Kurs in der Volkshochschule Mönchengladbach : Zur Ruhe kommen mit progressiver Muskelentspannung

Die Progressive Muskelentspannung kann unter anderem bei Schlafstörungen helfen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Mönchengladbach Bei der von Edmund Jacobson entwickelten Methode werden nach und nach bestimmte Muskelgruppen erst angespannt und dann wieder gelockert. Ein Lehrgang in der Volkshochschule erklärt, wie es geht.

Das kennt wohl jeder: In Stresssituationen spannen sich Nacken-, Rücken- und Kiefermuskeln an. „Das sind natürliche Schutzreaktionen des Körpers“, sagt Therese Gisbertz-Adams, die seit 2015 bei der Volkshochschule Mönchengladbach Entspannungskurse anbietet. Bei Dauerbelastung kann es zu chronischen Spannungen kommen. Diese Erkenntnis ließ den amerikanischen Arzt und Psychologen Edmund Jacobson (1888 - 1983) eine Methode entwickeln, Spannungen, die zu psychischen und körperlichen Beschwerden führen können, zu mildern: die Progressive Muskelentspannung (PMR). „Damit ist eine Schritt für Schritt voranschreitende Muskelentspannung gemeint“, erklärt Gisbertz-Adams. In einem VHS-Kurs will sie die Methode ab Mittwoch, 9. Februar, vorstellen.

Dabei werden alle Übungen, die zur PMR gehören, schrittweise vermittelt. „Sie sind von Beginn an ohne weitere Hilfsmittel zu Hause in Eigenregie durchführbar“, versichert Gisbertz-Adams. Gerade zu Beginn sei eine regelmäßige, am besten tägliche Übungseinheit ratsam. „Spätestens nach vier bis sechs Wochen stellen sich Erfolge ein. Diese Zeit benötigt unser Gehirn, um neue Gewohnheiten zu integrieren“, sagt die Kursleiterin. Allerdings zeige sich oft schon nach der ersten Übung eine wohltuende Wirkung.

Vorrangig geeignet sei die PMR für Menschen, die unter Stress und Unruhezuständen leiden, etwa Dauerstress, Angstzuständen, Schlafstörungen oder Konzentrationsschwächen, sagt Gisbertz-Adams. Abzuraten sei jedoch bei bestimmten Neuroseformen oder Herzinsuffizienz. Daher sollte vor Beginn ein Gespräch mit einem Therapeuten oder Arzt geführt werden.

Und wie funktioniert die Methode? „In der PMR lernen wir, Schritt für Schritt von unseren Gedanken Abstand zu nehmen, dem Geist einfach die notwendige Pause und Erholung zu gewähren, indem wir uns auf den Körper konzentrieren“, erklärt die Dozentin. Anders als beim Autogenen Training, das der Autosuggestion dient, werden bei der PMR einzelne Muskelgruppen zunächst angespannt und dann wieder gelöst. Gisbertz-Adams: „Man reist quasi durch den gesamten Körper und hält in den einzelnen Regionen an, um sich diesen in besonderer Weise zuzuwenden.“ Durch die Konzentration auf das Köpergeschehen soll der Geist zur Ruhe kommen und beängstigende oder stressende Gedanken zurückgedrängt werden.