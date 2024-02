Kongress in Mönchengladbach „Smart City Summit“ nach Brand bei Karstadt in der Redbox

Mit einem neuen Termin und einem neuen Ort geht die Zukunftsveranstaltung nun tatsächlich in die nächste Runde: Der „Smart City Summit“ findet am Freitag, 29. Februar, ab 9 Uhr in der Redbox, Am Nordpark 299, statt. Dann präsentieren verschiedene Aussteller aus der Region innovative Digitallösungen. Dazu gehören auch 15 Unternehmen, die in der polnischen „Expo Zone“ Smart-City-Lösungen „made in Poland“ präsentieren werden. Möglich ist das, weil die Polnische Investitions- und Handelsagentur (PAIH) als Partner gewonnen werden konnte. Dadurch werde der Fachkongress erstmalig „auf ein neues internationales Top-Niveau gehoben“, werben die Veranstalter.