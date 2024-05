Veranstaltung in Mönchengladbach Das Turmfest wird zum Sportfestival

Die Veranstalter betonen zudem, dass es sich um ein internationales Sportfest handelt. Man wolle Mönchengladbacher mit Migrationsgeschichte für Sport in der Stadt begeistern, sagte Uzair Fazl-E-Umer, Referent für Integration durch Sport beim Stadtsportbund Mönchengladbach. „Rheydt hat einen multikulturellen Schwerpunkt und deswegen passt der Ansatz perfekt zum Stadtteil“, so Fazl-E-Umer. „Ein Vereinswesen wie in Deutschland gibt es in vielen Ländern nicht. Dort bieten vor allem Schulen oder Universitäten Sport an. Deswegen ist es wichtig, das große Angebot in Mönchengladbach zu präsentieren.“