Sportfestival in Mönchengladbach Das bietet das Interskate 2024

Wie sehr sich die Sportart weiterentwickelt hat, zeigt sich daran, dass Skaten seit 2021 zum Programm der Olympischen Spiele gehört. „Grundsätzlich wird der Sport im Spitzenbereich immer professioneller“, sagt Sieben, „es fließt mehr Kapital in den Markt. Indirekt hat das auch Einfluss auf lokaler Ebene.“ Denn auch in Mönchengladbach sei die Entwicklung positiv. Am Volksgarten und hinter dem Bahnhof sind zwei Skate-Anlagen vorhanden, eine weitere soll am Campus-Park entstehen – sowie künftig eben in den Hego Höfen. „Das Interesse ist groß, was durch die gute Infrastruktur auch bedient werden kann“, sagt Sieben.