Künstlervereinigung aus Mönchengladbach Blauer Rheydter feiert die 15. Rheydter Kunsttage

Die 15. Rheydt Kunsttage widmen sich am zweiten Septemberwochenende dem Thema „Mit und ohne – Künstlerische Intelligenz“. Zum dritten Mal findet die Veranstaltung, organisiert von der Künstlergruppe „Der Blaue Rheydter“, im Kunstsignal Bahnhof Geneicken statt. Am Freitag, 8. September, wird die Ausstellung mit einer Vernissage ab 18 Uhr eröffnet. Am Samstag und Sonntag können Gäste die Kunsttage jeweils von 14 bis 18 Uhr besuchen.