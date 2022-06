Wettbewerb in Mönchengladbach : Auf der Suche nach dem härtesten Feuerwehrmann

Mönchengladbach Dieses Wochenende wird am Elisabeth-Krankenhaus der internationale Feuerwettkampf ausgetragen. Was die Besucher bei der Veranstaltung erwartet.

Knapp 200 Feuerwehrmänner konkurrieren am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Juni, um den Titel „Toughest Firefighter Alive“ (Härtester Feuerwehrmann der Welt). Bei dem internationalen Feuerwettbewerb, der vor dem Elizabeth-Krankenhaus in Rheydt stattfindet, stellen die Teilnehmer ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis. Dabei gehen sie in einer Reihe von herausfordernden Disziplinen an ihre körperliche Belastungsgrenze. An den Stationen müssen sie etwa schlauchziehen, klettern oder die 15 Stockwerke des Elizabeth-Krankenhaus bewältigen – und das in voller Montur.