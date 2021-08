Forscher geben Prognosen für Mönchengladbach : Wie sich das Klima in der Stadt verändert

Sommer mit großer Hitze hat Mönchengladbach in den vergangenen Jahren schon erlebt. Mehr heiße Tage sagen die Forscher auch für die Zukunft voraus. Foto: Reichartz,Hans-Peter(hpr)

Mönchengladbach Die Mönchengladbacher werden sich an mehr warme und heiße Tage pro Jahr gewöhnen müssen. Das ist nur eine von mehreren Prognosen die Forscher zum Klima in der Stadt jetzt vorgelegt haben. Wir erklären, was sie noch prophezeien.