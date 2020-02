Prof. Michael Hertl : Der Retter der Neuwerker Kinderklinik ist tot

Michael und Renate Hertl in Heidelberg. An der dortigen Universitätsklinik war der spätere Professor Assistenzarzt gewesen. Foto: Hertl

Mönchengladbach Prof. Michael Hertl ist im Alter von 93 Jahren gestorben. 1987 stemmte er sich erfolgreich gegen eine Schließung seiner Abteilung.

1962 hat Hertl, damals Assistenzarzt an der Heidelberger Universitätsklinik, sein erstes Buch herausgegeben. Es hieß „Das Gesicht des kranken Kindes“. Den Text hat er geschrieben, die Fotos selbst gemacht. Hertl, Kinderarzt und Hämatologe, hat immer in die Gesichter seiner Patienten geschaut: „Die Physiognomik gehört untrennbar zum Befundbereich der Diagnostik und Therapie“, sagte er.

1968 kam Hertl nach Mönchengladbach, als Chefarzt der neu gegründeten Kinderklinik des Neuwerker Krankenhauses „Maria von den Aposteln“, wie es damals hieß. 23 Jahre, bis zu seinem 65. Geburtstag 1991, ist er geblieben. Bekannt über die Region hinaus wurde der Hämatologe vor allem durch seine Forschungen zur kindlichen Leukämie. Als er 1954 in der Universitäts-Kinderklinik Heidelberg anfing, bedeutete die Diagnose Leukämie fast immer ein Todesurteil. Hertl hat in der Neuwerker Klinik Entwicklungen angestoßen und Maßstäbe gesetzt, die über die Stadt hinaus Anerkennung fanden und für die Kinderheilkunde richtungsweisend geworden sind. Als er 1968 kam, durften die Eltern in umliegenden Kinderkliniken nur eine halbe Stunde pro Tag ihre Kinder besuchen. Der Neuwerker Chefarzt setzte – gegen heftigen Widerstand – das heute übliche „Rooming-in“ durch, bei dem eine Mutter bei ihrem Kind im Krankenhaus bleiben darf. In Neuwerk wurde eine Krankenhausschule eingerichtet, gegen anfänglichen Widerstand des Schulamtes. Und schließlich sein Kampf um den Fortbestand der Klinik: Im Frühjahr 1987 plante die Krankenhausleitung, die Kinderklinik zu schließen. Hertl: „Um Platz zu schaffen für eine Orthopädie-Klinik – zulasten der Kinder.“ Er wagte den Aufstand, öffentlich und laut.