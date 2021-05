Runder Geburtstag in Mönchengladbach : Ein echter Menschenfreund wird 80

Mönchengladbach Er war ärztlicher Direktor der Kliniken Maria Hilf, engagiert sich bis heute für Medizinprojekte in der ganzen Welt. Am heutigen Samstag (8. Mai) wird Professor Gunter Konrad 80. Ohne große Feier, aber mit vielen Glückwünschen.

Im Wallfahrtsort Hehn werden die vierzehn heiligen Nothelfer verehrt. In Windberg lebt Professor Gunter Konrad, den manche in dieser Stadt als „Nothelfer auf Erden“ schätzen. Der Mediziner, lange Jahre Chefarzt der Urologie und dazu ärztlicher Direktor der Kliniken Maria Hilf, feiert an diesem Samstag seinen 80. Geburtstag.

Er ist in Mönchengladbach seit Jahrzehnten vielfältig engagiert und als Mitstreiter in vielen Organisationen und Vereinen unverzichtbar. Konrad, so wissen gute Freunde, kann vieles gut, eins aber richtig schlecht. Er kann nicht „nein“ sagen. So wird seine umfassende Hilfsbereitschaft wohl manchmal auch ausgenutzt.

Aber Gunter Konrad ist das egal. Er tut, was er kann – als medizinischer Ratgeber, als Zuhörer und Gesprächspartner, als Freund. Sein Wissen ist gefragt. Er unterstützt Medizinprojekte in Georgien, berät die Augenhilfe Afrika, die in Kamerun Operationskampagnen gegen den grauen Star fördert, lässt sich im Brauchtum auf die Bühne stellen oder in den Sattel heben.

Konrad, nicht in dieser Stadt geboren, aber in den Jahrzehnten hier heimisch geworden, engagiert sich gern, weil er die Menschen liebt. Früher war sein Tätigkeitsfeld noch weiter – bis zum Naturvolk der Asmat auf Papua – heute schaut er gern in der weiteren Nachbarschaft vorbei. In Zeiten den Pandemie verschickt er über die sozialen Medien Grüße mit Blümchen und guten Wünschen, weil er den Kontakt vermisst und Mut machen will.

Wer ihn anspricht, bekommt Antwort. Wer ihn anruft, kann auf Hilfe hoffen. Wer mit ihm anstoßen möchte, ist in normalen Zeiten gern gesehener Gast im trauten Heim am bunten Garten. Diesen besonderen Geburtstag aber wird Gunter Konrad ohne frohen Gästekreis begehen. Die Kontaktbeschränkungen verhindern eine große Feier – mit Besuch von Pulvermeistern und Schützenfreunden, mit netten Grüßen der früheren Kollegen aus der Klinik und dem üblichen Geburtstagsgesang des Freundeskreises.