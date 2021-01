Polizeieinsatz in Mönchengladbach : Professionelle Fahrrad-Hehlerei im illegalen Bordell

Polizeieinsatz in Mönchengladbach

Regelmäßig sollen die Diebe in Mönchengladbach-Rheydt Fahrräder gestohlen haben. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Sie gingen regelmäßig in Mönchengladbach-Rheydt auf Beutezug, immer auf der Suche nach E-Bikes und Fahrrädern. Jetzt kam die Polizei den Dieben und Hehlern auf die Schliche. Sie fragt nun, wem die gestohlenen Räder gehören, und veröffentlicht eine Liste.

Nach verdeckten Ermittlungen hat die Polizei Mönchengladbach eine Gruppe von drei Männern gefasst, die bandenmäßige Hehlerei mit Fahrrädern und E-Bikes betrieben haben sollen. Dabei deckten die Kriminalbeamten auch in enger Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt einen illegalen Bordellbetrieb auf. Die Polizei sucht nun die Eigentümer der gestohlenen Räder, die teilweise noch keiner konkreten Straftat zugeordnet werden konnten.

Der Anfang der Ermittlungen sei dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen zu verdanken, sagt Polizisprecherin Cornelia Weber. Dieser habe der Polizei am 13. November vergangenen Jahres mitgeteilt, dass immer wieder Fahrräder und E-Bikes in ein Haus an der Giesenkirchener Straße getragen werden.