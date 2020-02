Professor Ursula Nestle, Chefärztin an den Maria Hilf Kliniken : Orchester-Chefin in der Strahlentherapie

Prof. Ursula Nestle, ist seit 2017 Chefärztin der Klinik für Strahlentherapie in den Kliniken Maria Hilf. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Ihr Team sei wie ein Orchester, in dem sich jeder ausleben dürfe, sagt die Ursula Nestle, Chefärztin an den Maria Hilf Kliniken. Und: Sie habe sich in ihrem Leben selten mit etwas beschäftigt, was sie nicht interessiert oder ihr keinen Spaß gemacht habe.

Von Susanne Jordans

Die Männer packen gerade ihre Gerätschaften zusammen. Den halben Tag hat das hochspezialisierte Technikerteam damit verbracht herauszufinden, warum der Linearbeschleuniger nicht funktioniert. „Am Ende war es eine herausgesprungene Sicherung“, sagt Prof. Ursula Nestle ruhig. Wenn einer der drei Linearbeschleuniger an den Kliniken Maria Hilf für einige Stunden ausfällt, muss diese punktuelle Strahlentherapie für bis zu 80 Krebspatienten neu organisiert werden. „In dieser Therapie sind aber keine längeren Wartezeiten möglich; also läuft der Apparat jetzt wieder an und wird bis Mitternacht genutzt“, erklärt die Chefärztin der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie.

In Nestles Abteilung arbeiten acht Physiker, 18 Ärzte und elf Fach- und Oberärzte. Mit 20 Frauen ist die weibliche Belegschaft in der Überzahl. „Auch in der Strahlentherapie wird die Medizin weiblich“, stellt Nestle fest. Bis zur Promotion und der Position des Oberarztes überwiegen die Frauen; ab dem Chefarztposten geht die Schere dann noch auseinander: „Die Chefs an den Unikliniken sind männlich. Das liegt insbesondere an der alten Familienpolitik. Heute ist es schön zu sehen, dass sich immer mehr Männer Elternzeit nehmen.“

Info Der berufliche Werdegang 1964 in Neustadt/Weinstraße geboren. Sie studierte Medizin in Mainz und Freiburg. 1996 Fachärztin für Strahlentherapie, Abteilung für Strahlentherapie der radiologischen Universitätsklinik, Homburg/Saar. 2003 Fachärztin für Nuklearmedizin, Abteilung für Nuklearmedizin der radiologischen Universitätsklinik, Homburg/Saar. Dort arbeitete bis 2008 als Oberärztin, 2007 Habilitation. 2008 - 2017 Oberärztin der Klinik für Strahlenheilkunde, Universität Freiburg; davon seit 2009 geschäftsführende und ab 2012 leitende Oberärztin Seit 2017 Chefärztin der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Kliniken Maria Hilf, Mönchengladbach Seit 2015 ist Nestle Mitglied der Strahlenschutzkommission am Bundesministerium für Umwelt und Reaktorsicherheit. Aktuelle Studie Demnächst wird eine Studie erscheinen, die sich über 13 Jahre Forschungsarbeit erstreckt. 24 spezialisierte medizinische Zentren haben mitgewirkt.

Ihre Karriere hatte die 55-Jährige, die selbst keine Kinder hat, immer fest im Blick. Nach ihrem Facharzt für Strahlentherapie legte Nestle 2003 in Homburg/Saar an der radiologischen Universitätsklinik ihren Facharzt für Nuklearmedizin ab und arbeitete dort im Anschluss fünf Jahre als Oberärztin. Ein anonymes Komitee entschied über ihre Eignung zur Habilitation, die sie 2007 erhielt. Die fünf Jahre bis dahin bezeichnet Nestle als Black Box: „Ich wusste nicht einmal, aus wie vielen Personen sich das Komitee zusammensetzte. Frauen gehen mit einer solchen Situation anders um als Männer, sie zweifeln eher an ihrer Qualifikation. Männer sehen das Ganze als etwas an, das man einfach durchziehen muss.“ Sie hatte nie ein berufliches Problem als Frau, kennt aber aus ihrer ehemaligen Mentorengruppe zur Frauenförderung Kolleginnen, die aufgrund negativer Erfahrungen ihre geschlechtsspezifischen Rollen und ihr Führungsverhalten ändern wollten.

An den Kliniken Maria Hilf führt Nestle ihr Team kommunikativ, redet viel mit ihren Mitarbeitern, diskutiert Themen vor einer Entscheidungsfindung aus: „Für mich ist das Team ein Orchester, in dem sich jeder ausleben darf. Bei mir gibt es kein Ellbogendenken.“ Von ihrer durchgetakteten Arbeitswoche, die in der Regel 50 bis 60 Stunden umfasst, erholt sich Nestle in ihrem privaten Umfeld – Yoga, gemeinsames Wandern und Skifahren stehen dann auf dem Programm.

Von sich selbst sagt sie, dass sie in ihrem Leben selten etwas gemacht hat, was sie nicht interessiert oder ihr keinen Spaß macht. „Genau das würde ich auch Medizinstudenten mit auf den Weg geben.“ Wie findet man den Weg in die Strahlentherapie? Eine gewisse geometrische Vorstellungskraft müsse schon vorhanden sein, so Nestle: „Man sollte wissen, wo man dreidimensional hinmöchte, da ist das Abstrahieren können vom Bild auf die Topografie Bedingung.“