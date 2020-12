Langjähriger Direktor der Zentralstelle in Mönchengladbach : Anton Rauscher ist im Alter von 92 Jahren gestorben

Mönchengladbach Von 1963 bis 2010 leitete Rauscher die Sozialwissenschaftliche Zentralstelle der Deutschen Bischofskonferenz in Mönchengladbach – eine katholische Denkfabrik.

Ein Revolutionär – ein Marxist gar – war er nicht. Aber er sagte gleichwohl Sätze wie diesen: „Die Leistungsträger, die die Hauptarbeit machen, sind nicht die Bosse, sondern das ist die Mittelschicht.“ So jedenfalls äußerte sich Prof. Anton Rauscher 2008 in einem Interview mit der Rheinischen Post. Zu dieser Zeit war er noch Direktor der in Mönchengladbach angesiedelten Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle der Deutschen Bischofskonferenz. Sein Nachfolger, Prof. Peter Schallenberg, teilte jetzt mit: Rauscher ist wenige Tage vor Weihnachten im Alter von 92 Jahren in Augsburg gestorben.