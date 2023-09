Schützenfest in Mönchengladbachs Stadtmitte Hohe Auszeichnung für Peter Blättler als Präses

Eigentlich hatte Dirk Velten, noch amtierender Schützenkönig der St. Vitus-Laurentius Bruderschaft Stadtmitte, vor, beim Vogelschuss erneut auf den Holzvogel zu schießen, doch auf dem Weg zum Kaiser zog er zurück. Das Stadtschützenfest am vergangenen Wochenende machte seine Pläne für die Stadtmitte zunichte. Dirk Velten ist jetzt einer der beiden Minister des Bezirkskönigs Michael Serricchio. Doppelt geht nicht, das bekomme er nicht hin, so Velten. Trotzdem feierte er am Wochenende in der Stadtmitte-Bruderschaft gemeinsam mit seinen Brudermeistern Wolfgang Chapelar und Moises Machado sowie Jungschützenkönigin Michaela Chapelar sein Schützenfest, das Freitag mit dem Silberputz eröffnet wurde.