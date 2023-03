Anwohner-Ärger in Mönchengladbach Reisemobilplatz ohne Entsorgungsanlage

Ein idyllisches Wochenende im Grünen verbringen – mitten in Mönchengladbach? Was ungewöhnlich klingen mag, ist an Schloss Wickrath zumindest mit Einschränkungen möglich. Der dortige Reisemobilplatz ist für 15 Fahrzeuge ausgelegt und kostenfrei nutzbar. Der Platz werde bei Wohnmobilisten immer beliebter, berichtet ein Anwohner unserer Redaktion. Camping liegt generell im Trend: Laut dem ADAC-Portal „Pincamp“ planen immer mehr Menschen, auf diese Art ihren Urlaub zu verbringen. Demnach hat sich die Zahl der Frühbuchungen für den Sommer 2023 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Auch die Nachfrage nach Reisemobilstellplätzen wie dem in Wickrath steige in Deutschland laut ADAC. Einen richtigen Campingplatz gibt es in Mönchengladbach allerdings nicht.