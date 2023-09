Nach Ankündigung zur Energieberatung Holprige Eröffnung von NEW-Kundencentern

Herbert Schiffer ist verwirrt. Ein halbes Jahr lang waren die Kundencenter der NEW für persönliche Beratung geschlossen. Dann kündigte das Unternehmen die Wiedereröffnung für Montag, 11. September, an. Ab dann sollten also wieder Termine in Präsenz möglich sein. In der Mitteilung gab die NEW außerdem die Rufnummer an, unter der Kunden ab dem 11. September wieder persönliche Gesprächstermine ausmachen könnten. Diese Nummer rief Schiffer an.