Jährlich 120.000 Parkverstöße in Mönchengladbach Wir Bürger Falschparker melden können

Mönchengladbach · In Mönchengladbachs Zentrum, aber auch in Randgebieten, verstoßen Autofahrer immer wieder gegen Halteverbote. Welche Möglichkeiten es gibt, um dagegen vorzugehen, und was gegen die Parkplatznot in der Vitusstadt getan werden kann.

02.06.2023, 05:15 Uhr

Nicht überall in Mönchengladbach darf einfach geparkt werden. (Symbolbild) Foto: Christoph Wegener

Von Christoph Wegener

Viele Autos, wenig freier Raum – diese Situation stellt Pkw-Fahrer in Mönchengladbach immer wieder vor Probleme. Aus Platznot oder für kürzere Laufwege parken sie ihr Fahrzeug immer wieder an Orten, wo es eigentlich verboten ist. Insgesamt werden pro Jahr etwa 120.000 Parkverstöße in Mönchengladbach geahndet, wie ein Stadtsprecher mitteilt. Das ist je nach Fall nicht nur ein Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung, sondern kann gefährlich werden. Zum Beispiel, wenn das Auto den Weg für Rettungsfahrzeuge blockiert, oder Radfahrer spontan auf die enge Fahrbahn ausweichen müssen.