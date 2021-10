Skycab am Mönchengladbacher Flughafen : Drohne simuliert Route eines Flugtaxis

Das unscheinbare Flugobjekt ist ein klein-skaliertes Skycab mit einer Spannweite von drei Metern. Foto: Carsten Pfarr

Mönchengladbach Bei einem Praxistest am Flughafen Mönchengladbach ist erprobt worden, wie das Flugtaxi Skycab künftig in den Flugverkehr integriert werden kann. Wie der Test abgelaufen ist und was diesen so besonders macht.

Ein Surren übertönt das angeregte Tuscheln der Zuschauer. Stille. Alle Augen richten sich auf das Fluggerät. Ein bisschen sieht es aus wie ein überdimensioniertes Modellflugzeug. Nur hat es vier Propeller montiert, die das Luftfahrzeug jetzt langsam in die Höhe steigen lassen. Das Surren wird leiser. Und dann geht’s schnell: Auf etwa 40 Meter Höhe wechseln die Motoren ihre Ausrichtung und das Fluggerät fliegt davon. In wenigen Sekunden ist es außer Sichtweite.

Was auf den ersten Blick nach einem mittelmäßig spannenden Drohnenflug aussieht, ist in Wirklichkeit ein weiterer und bedeutender Schritt in Richtung Mobilität der Zukunft. Es ist ein Praxistest für das Flugtaxi-Konzept „Skycab“, an dem seit über zwei Jahren gearbeitet wird. Der Flughafen Mönchengladbach ist eine Teststrecke für das Konsortium, das am Skycab arbeitet. Und so ist der Flughafen auch der Schauplatz für den ersten Praxistest vor Fachpublikum und der Presse.

Drohnenpilot Stephan Radensleben von Germandrones mach ein paar letzte Handgriffe vor dem Start des Mini-Skycabs. Foto: Carsten Pfarr

Das Flugobjekt dafür ist eine Songbird-Drohne von Germandrones. Das unbemannte Flugobjekt hat eine Spannweite von drei Metern und ist eine klein-skalierte Version des Skycab. Dieses soll Kostenpflichtiger Inhalt dem Konzept nach etwa zwölf Meter breit und 10,50 Meter lang sein und vier Personen inklusive einen Piloten transportieren können. Bis zu 100 Kilometer soll das Flugtaxi zurücklegen können und den Transport dabei in etwa 500 Metern Höhe absolvieren. Das Modell von Germandrones hingegen legt seine Strecke – vom Flughafen zum Nordpark, kurze Zwischenlandung und wieder zurück zum Flughafen – auf 100 bis 120 Metern Flughöhe zurück. Vom Start zur Zwischenlandung dauert es etwa 25 Minuten. Währenddessen zeigen drei große Monitore dem Zuschauer des Tests, welches Wunderwerk der Technik gerade am Himmel über Mönchengladbach geschieht.

Immerhin fliegt die Drohne ohne Sichtkontakt des Piloten. Das allein ist besonders und nur dank genauer Abstimmung mit der Flugsicherheit – im Fall des Mönchengladbacher Flughafens ist das der DFS Aviation Service (DAS). Denn für den Test muss ein Flugkorridor im laufenden Flugplatzbetrieb gefunden werden. Das sei kompliziert, erklärt Jan-Eric Putze. Er ist Geschäftsführer der Droniq GmbH, die während des Testflugs die Sichtbarkeit der Drohne und anderer Teilnehmer des Flugverkehrs sicherstellt. Eine kombinierte Karte der Flugteilnehmer ist auf einen der drei Monitore angezeigt. Ein anderer zeigt ein Live-Bild von der Drohne, das mittels montierter Kamera aufgezeichnet wird. Der dritte Monitor zeigt die wichtigsten Daten zum Flug der Drohne – also Flughöhe, Geschwindigkeit, Restlaufzeit des Akkus et cetera. Damit ist die ständige Überwachung und somit überhaupt erst ein Betrieb dieser Art möglich.

Die Drohne fliegt zunächst gerade nach oben, dreht dann die Motoren und fliegt horizontal. Foto: Carsten Pfarr

Skycab-Projektleiter David Osten zeigt sich erfreut über den Erfolg. Das komplexe Verfahren habe sich gelohnt, sagt er: „Wir haben ein gutes Zwischenergebnis und kommen einer technischen und flugbetrieblich sicheren Lösung näher.“

Hinter dem Skycab steckt die Idee, Menschen auf umweltschonende und schnelle Art zu transportieren und dabei gleichzeitig den Stadtverkehr zu entlasten. Doch damit nicht genug. Nebst Personen könnten so auch Medikamente und lebenswichtige Organe schnell transportiert werden, betont MGL-Geschäftsführer Ulrich Schückhaus. „Viele können sich das mit den Flugtaxis noch nicht vorstellen – aber ich sehe es sicher kommen“, sagt er. Der Flughafen Mönchengladbach sei ein Innovationsflughafen. Projekte wie das Skycab zeigten, dass ein Verkehrslandeplatz Spaß machen kann, anziehend und zukunftsträchtig ist.

Der Flughafen ist beim Flugtaxi aber unweigerlich nur ein Knotenpunkt. Denn das Fluggerät muss auch sicher über den urbanen Raum fliegen und darin landen können. Die Zwischenlandung der Demonstrator-Drohne im Nordpark zeigte, dass dies möglich ist. Auch deshalb feiert das Konsortium den Praxistest als großen Erfolg.