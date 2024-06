Staatsschutz ermittelt in Mönchengladbach Grundschule mit anti-israelischen Botschaften beschmiert

Mönchengladbach · Mehrere Graffiti mit politischen und religiösen Parolen sind am Freitag, 28. Juni, am Teilstandort in Damm entdeckt worden. Wie die Schule reagierte, was Eltern dazu sagen und wie jetzt ermittelt wird.

28.06.2024 , 13:50 Uhr

Die Polizei rückte am Freitag, 28. Juni, zur Grundschul-Teilstandort Damm aus. Foto: JOan Landor/Joan Landor