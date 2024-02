Närrische Regenten aus Mönchengladbach Prinzenpaar bringt Harpo in die RP-Zentrale

Doch was ist ihr Rezept, um trotz der vielen Termine, Bützchen, Bühnenauftritte und Ordensverleihungen bis zum Zug durchzuhalten? Der zieht in Mönchengladbach ja bekanntlich am Veilchendienstag. Finger vom Alkohol lassen, verrät Prinz Jost I. eins der Geheimnisse, „und natürlich helfen Drogen“. Kurzes irritiertes Schweigen im Publikum, doch das verschmitzte Lächeln unter dem gezwirbelten Schnurrbart macht klar: „War nur Spaß!“ Erleichterung, Gelächter. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Gesang und Tanz. Auf „Moviestar“ von Harpo reimt sich für Jost I. und Niersia Elke natürlich „Prinzenpaar“, am Ende tanzen, wippen, singen schließlich so gut wie alle in der RP-Zentrale mit.