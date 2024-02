Schülerprojekt in Mönchengladbach Weil es sich mit einem Brötchen im Bauch besser lernt

Weil das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, hatten die Schüler und Schülerinnen der Theo-Hespers-Gesamtschule vor knapp einem Jahr die Idee, das „Frühstück für alle“ ins Leben zu rufen. Fünf Tage pro Woche bietet die Schule in der Mensa deswegen ein Frühstück an, mit Brötchen, Getränken und auch Müsli und Obst. „Wir haben damals begonnen, das Essen in einem Klassenraum vorzubereiten, und es dann in einem kleinen gesponserten Kühlschrank kühl zustellen“, berichtet Anneliese Schäffer über die Anfänge.