Karneval in Mönchengladbach Neue Auszeichnung für Prinzenpaare war ein Lebenstraum

925er Sterlingsilber, besetzt mit einem kornblumenblauen, leuchtenden Saphir – so sehen sie aus, die Ehrennadeln, die seit Mittwoch, 17. Januar, das diesjährige Prinzenpaar schmücken. Auch in Zukunft werden die Prinzenpaare der Stadt solche Nadeln erhalten. Gestaltet von Alexandra Stockert, Designerin für Schmuck und Goldschmiedin, in ihrem Atelier in Broich-Hermesberg, sind auch die Namen des Prinzenpaars Jost I. und Niersia Elke Fünfstück in die Nadeln eingraviert. Zusammengesteckt werden sie zu einer Brosche.