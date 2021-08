Nachruf : Prinzengarde „Rot-Grau“ trauert um Herbert Engelmann

Herbert Engelmann Foto: Rietdorf, Angela

Mönchengladbach Schon als Student war er in die Prinzengarde eingetreten und kannte wie kaum ein anderer die Geschichte des Winterbrauchtums in Mönchengladbach. Seine Erlebnisse und Erkenntnisse aus dieser Zeit hielt er in einem Buch fest.

Die Prinzengarde der Stadt Mönchengladbach trauert um ein Urgestein des Gladbacher Karnevals: Herbert Engelmann starb am 4. August im Alter von 95 Jahren.

Bereits 1949 trat Herbert Engelmann als Student in die Prinzengarde „Rot-Grau“ ein und kannte aus mehr als 70-jähriger Zugehörigkeit zur Prinzengarde wie kaum ein anderer die Geschichte des Winterbrauchtums in Mönchengladbach. Seine Erlebnisse und Erkenntnisse aus dieser Zeit beschrieb er 2017 in seinem Buch „Prinzengarde, Karneval und ich“. Er hat Geschichten und Anekdoten aus dem Karneval zusammengestellt und mehr als 350 Orden gesammelt.

Von Beruf war Engelmann Zahnarzt, blieb, so heißt es aus der Garde, „auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand den Menschen im wahrsten Sinne des Wortes stets helfend zugewandt und hatte immer ein offenes Ohr für die Belange seiner Garde, die er bis zuletzt in Uniform begleitete“. Besonders die Juniorengarde und das Tanzcorps hätten ihm am Herzen gelegen. Zudem habe Engelmann „viele kreative Ideen“ entwickelt, um die Garde finanziell zu unterstützen; so habe er unter anderem deshalb zusammen mit weiteren Gardisten 1987 das Comitee der Prinzengarde der Stadt Mönchengladbach gegründet. „Mit Herbert Engelmann verliert das närrische Brauchtum einen Menschen, der mit viel Herz und Verstand den Karneval lebte und liebte“, so der Vorsitzende der Prinzengarde, Thomas Poppenborg.

