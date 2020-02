Hotelgäste in Quarantäne : Coronavirus auf Teneriffa: Gladbacher Prinzen-Paar sagt Reise ab

Hotelgäste in Quarantäne

Mönchengladbach Auf der spanischen Insel gibt es erste Infektionen mit dem Virus, mehr als 1000 Hotelgäste stehen unter Quarantäne. Das Prinzen-Paar verzichtet deshalb darauf, mit anderen rheinischen Karnevalisten beim Umzug mitzulaufen. Unterdessen ruft die Stadtspitze von Mönchengladbach zur Besonnenheit auf.

Nach dem Veilchendienstagszug hatten sich Prinz Axel I. und Niersius Thorsten noch gefreut, am Wochenende mit einer Delegation rheinischer Karnevalisten beim Umzug auf Teneriffa dabei zu sein. Am Aschermittwoch war alles vorbei: Das Prinzen-Paar sagte die Reise ab. Der Grund: Auf der spanischen Insel gibt es Infektionen mit dem Coronavirus, mehr als 1000 Touristen wurden in Hotels unter Quarantäne gesetzt.