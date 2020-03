Kolumne Denkanstoß : Ein neues Virus

Mönchengladbach Unser Autor schreibt über Gewalt – auch in Stadien.

Ich gerate in Panik vor einem anderen Virus, dessen Ansteckungsgefahr immer noch nicht richtig erkannt ist. In Deutschland grassiert das Virus „Gewalt“. Ein Regierungspräsident wird Mordopfer, in Hanau werden Menschen erschossen, Profifußballer Jordan Torunarigha von Hertha BSC wird mit Affenlauten geschmäht und ein Fußballmäzen zum Abschuss freigegeben. Nichts anderes bedeutet das Fadenkreuz. Die Zahl der hässlichen Szenen in den Stadien hat in den letzten Jahren drastisch zugenommen. Das neue Virus zeigt seine Wirkung. Ich vermute, dass ein gesamtgesellschaftlicher Zusammenhang besteht, seit bestimmte Politiker in ihrer Wortwahl dem Virus „Gewalt“ einen Nährboden bereiten. Eine Aussage wie „alimentierte Messermänner“ im Bundestag lässt doch Verwandtschaft zu „Hurensohn“ in den Stadien erkennen. Sprache verrät Gewalt. Nicht umsonst sprechen wir von Rufmord.