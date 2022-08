Brauchtum in Mönchengladbach : „Carlo Corona“ beim Pressevogelschuss im Visier

Mönchengladbach Nach zweijähriger Zwangspause wurde im Innenhof des Rathauses Abtei wieder ein neuer Pressekönig gekrönt – angelegt wurde auf ein Coronavirus. Wer das hölzerne Virus erlegt hat.

Gelbe Flügel, grüner Körper und Maske im Gesicht – der Vogel beim diesjährigen Pressevogelschuss in Mönchengladbach sah wirklich nicht gesund aus. Mitleid mit dem überdimensionalen Coronavirus aus Holz hatte aber keiner der 57 angetretenen Schützen. Warum auch? Wegen der Pandemie musste das Fest im Hof des Rathauses Abtei schließlich zwei Jahre in Folge ausfallen.

Aber an diesem Sommerabend konnte Mönchengladbachs Oberbürgermeister Felix Heinrichs endlich wieder verkünden: „Horst, es jet los!“ Schützenchef Horst Thoren war die Freude deutlich ins Gesicht geschrieben. „Wat is dat schön“, antwortete er dem OB, überreichte ihm eine bunt verzierte Torte und eröffnete dann das Pressevogelschießen. Der Reihe nach legten Journalisten, Pressesprecher und andere eingeladene Gäste an, um das „Carlo Corona“ getaufte Ziel von der Stange zu holen.

Zwischen den efeubewachsenen Backsteinmauern des Rathauses nahmen an jeder Ecke lockere Gespräche ihren Lauf. Mönchengladbacher aus verschiedensten Bereichen hatten sich an diesem Abend versammelt, knüpften Bekanntschaften und tauschten Neuigkeiten aus. Von der Stadt waren neben dem OB unter anderem Christiane Schüßler, Dezernentin für Bildung, Kultur und Sport, die Dezernatsleiterin für Recht, Soziales, Jugend, Gesundheit und Verbraucherschutz Dörte Schall sowie Krisenstabsleiter Matthias Engel vor Ort.

„Carlo Corona“ steckte einige Treffer ein, doch nach 147 Schüssen war es dann soweit: Der Vogel fiel. Unter dem Jubel der Gäste wurde Volker Mevissen vom „Guru Magazin“ zum neuen Pressekönig gekrönt. Zu Ministerinnen an seiner Seite wurden die RP-Redakteurinnen Gundhild Tillmanns und Bärbel Broer ernannt. Alle drei werden beim Stadtschützenfest in Mönchengladbach am 3. und 4. September einen Platz auf der Ehrentribüne haben und bekommen hoffentlich im kommenden Jahr die Chance, ihren Titel zu verteidigen. An diesem Abend zumindest, hatte „Carlo Corona“ keine Chance gegen die treffsicheren Mönchengladbacher.