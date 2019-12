Star-Wars-Premiere : Ein bisschen Hollywood in Mönchengladbach

Mönchengladbach Mit Cosplayern und Sondervorstellungen hat das Comet Cine Center den Abschluss der Star-Wars-Saga eingeleitet.

Mehr als 1500 Gäste erwarteten die Kinobetreiber am Premierentag. Die Mitarbeiter des „Stars of the Galaxy“-Filmmuseums am Berliner Platz boten Fotoshootings und kleine Lehrgänge im richtigen Umgang mit dem Lichtschwert an, der klassischen Waffe des Jedi-Ritters in den Filmen. Den für Fans wohl am heißesten ersehnten Auftritt hatten die Mitglieder des weltweit größten Star-Wars-Kostümclubs, der „501. Legion“. Der Verein zählt allein in Deutschland über 900 Mitglieder und weltweit über 14.000.