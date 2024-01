Interview mit Nelson Müller Deshalb passt Musik von Diana Ross gut zum Lammkotelett

Interview | Mönchengladbach · Der Sternekoch, der bald in Mönchengladbach auftritt, spricht über seine Liebe zum Soul, über den Gast in der Küche, das Potenzial von Suppen und darüber, warum Kochen und Musik so gut zusammenpassen.

15.01.2024 , 12:00 Uhr

Der Sternekoch kommt mit seiner Show „Soul food by Nelson Müller“ nach Mönchengladbach. Er kocht und singt in der Red-Box. Foto: Nina Stiller

Von Angela Pontzen