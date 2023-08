“MG trifft GESUNDHEIT“ So pulsiert Gladbachs Gesundheitswesen

Helmut Wallrafen stellte das Projekt der Sozial-Holding „Netzwerk pflegend Beschäftigte“ vor. Dabei bieten Berater der Sozial-Holding Menschen in dieser Situation Unterstützungsleistungen und Informationen zu Leistungen der Pflegeversicherung an. 100 dieser Beratungen gebe es im Jahr. Im Gegenzug bietet das Projekt Unternehmen konkrete Handlungsstrategien an, um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu verbessern. Wallrafen ist sich sicher: „Es wird irgendwann Betriebstagesstätten geben, in die Arbeitnehmer während ihrer Arbeitszeiten ihre zu pflegenden Angehörigen bringen können.“