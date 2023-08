Netzwerktreffen in Mönchengladbach Premiere für Veranstaltung „MG trifft GESUNDHEIT“

Dabei wird an einzelnen Thementischen auch mit Fachleuten aus der Praxis diskutiert. Die Kliniken Maria Hilf und die Städtischen Kliniken kümmern sich um die Frage „Roboter-assistierte Chirurgie: Das Nonplusultra für die Chirurgie der Zukunft oder etwa nicht?“ Dabei sind Professor Olaf Horstmann, Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- & endokrinen Chirurgie an den Städtischen Kliniken, und Professor Andreas Kirschniak, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie an den Kliniken Maria Hilf, die Gesprächspartner. Und beim Thementisch der Sozial-Holding geht es mit Helmut Wallrafen, Geschäftsführer der Stadttochter, um das „Netzwerk pflegend Beschäftigte" und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.