Kultur in Mönchengladbach : Töne, Theorie und Tropfen bei der Premiere der Abbey Hill Concerts

Mönchengladbach Am Museum Abteiberg war für viele was dabei: entspannte Ambient-Töne des Byggesett Orchestras, ein streitbarer Film über Naturzerstörung und Technizismus-Kritik.

Da sage noch einer, das Museum Abteiberg sei so etwas wie ein Wolkenkuckucksheim. Mitnichten! Am Donnerstagabend jedenfalls türmten sich zwar formidable Wolken überm Hügel zusammen, in den einst Hans Hollein seinen ikonischen Ausstellungsbau nebst Reisterrassen grub. Aber nur ein paar Tröpfchen rieselten zwischendurch auf die Fangemeinde von Georg Sehrbrocks Byggesett Orchestra. Was ein Viertelstündchen Pause und willkommene Abkühlung brachte. Dem in jeder Hinsicht wunderbaren Konzert tat das himmlische Geniesele keinen Abbruch.

Die große Ambient-Fangemeinde, in die sich etliche junge Museums-Freunde mischten, fläzte sich gemütlich in die Liegestühle, saß auf den Stufen des Skulpturengartens und genoss den überraschend vollen und differenzierten Sound, den Georg Sehrbrock mit seinen Synthesizer-Loops, Markus Türk an der Trompete, Andre Hasselmann an den Drums und der genial aufgelegte Peter Körfer an seiner höhergelegten Bassgitarre und den Keyboards anrichteten. Selten haben die Vier so sprühend improvisiert, und das vor der traumhaften Kulisse des Staccioli-Rings, der in allen Farben illuminiert auch gleich Bühnennebel spuckte.