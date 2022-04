Unternehmen in Mönchengladbach : Preise im Handwerk steigen wie noch nie

Die Baustelle der Seestadt, wo weitere Wohnungen entstehen. Das Baugewerbe steht wirtschaftlich immer noch gut da in Mönchengladbach, Wartezeiten auf Handwerker sind lang. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Im Frühjahrsgutachten des Handwerks fällt besonders der Rekordwert bei den Verkaufspreisen auf. Das Geschäft im Lebensmittelgewerbe bricht zudem extrem ein. Gut läuft es nach wie vor in der Baubranche. Aber die Gladbacher Betriebe haben noch eine ganz andere Sorge.

Die starke Inflation schlägt sich extrem auf die Preisentwicklung beim Handwerk nieder. Bei der Umfrage für das Frühjahrsgutachten der Handwerkskammer Düsseldorf, die auch für die Stadt Mönchengladbach zuständig ist, gaben nur vier Prozent der Betriebe an, dass die Verkaufspreise für eigene Produkte oder Dienstleistungen im vergangenen halben Jahr gesunken sind und nur drei Prozent erwarten das für die kommenden sechs Monate. Gleichzeitig bilanzieren und prognostizieren mehr als 60 Prozent der Unternehmen steigende Preise. Für das sogenannte Verkaufsspreisklima ergibt sich somit laut Handwerkskammer ein „historischer Rekordwert“. Aus Sicht der allermeisten Unternehmen spielt auch der Krieg in der Ukraine eine Rolle, wie eine Zusatzumfrage ergab.

Über dem Durchschnittswert für die Entwicklung der Verkaufspreise in allen Branchen liegen sogar das Bau- sowie Ausbaugewerbe, aber auch das Lebensmittelhandwerk. Hier treffen Extreme aufeinander. Denn während die Bauwirtschaft immer noch sehr gut da steht und weiter steigende Umsätze verzeichnet, sind diese im Lebensmittelgewerbe eingebrochen. Sowohl die Beschreibung der Erwartung als auch der Lage fällt sehr schlecht aus.

Info Wie sich der Krieg in der Ukraine auswirkt Umfrage Die Handwerkskammer fragte auch nach den Folgen des Krieges: Sprecher Alexander Konrad: „Rund sieben von zehn Unternehmen des Bau- und Ausbaugewerbes, der Kfz-Berufe und der Zulieferunternehmen befürchten weiter steigende Beschaffungspreise; über 60 Prozent Beeinträchtigungen der Lieferketten und Logistik; mehr als ein Drittel Störungen im Zahlungsverkehr.“ Folgen Handwerkskammer-Präsident Andreas Ehlert mahnt, dass die Konsequenzen des Krieges in der Ukraine noch nicht abschätzbar seien. Störungen der Lieferketten und des Zahlungsverkehrs, steigende Energiepreise, Versorgungsrisiken und Sicherheitsprobleme gefährdeten ganze Wertschöpfungsketten. Gegen diese Bedrohungen gelte es, sich besser abzusichern.

Die Bäcker und Metzger unter anderem seien in mehrfacher Hinsicht betroffen, sagt Handwerkskammer-Sprecher Alexander Konrad. Stark ausgewirkt hätten sich das schwache Weihnachts-, Silvester- und Karnevalsgeschäft mit pandemiebedingt vielen ausgefallenen Feiern. Hinzu kämen bei den Bäckern Belastungen wie stark steigende Preise für Rohstoffe, Energie und Personal. Diese Faktoren sorgen auch in den meisten anderen Branchen für deutlich weniger Unternehmen, die bessere Geschäfte erwarten.

Das zeigt, dass steigende Verkaufspreise natürlich nicht automatisch ein gutes Zeichen für die Konjunktur in einer Branche sein müssen. So ist es möglich, dass Unternehmen steigende Beschaffungspreise wirtschaftlich gesehen nicht in ausreichendem Maße weitergeben können. Andererseits kann es sein, dass ein Marktumfeld mit hoher Nachfrage und zu knappem Angebot (Fachkräftemangel) wie in der Baubranche steigende Preise nach sich zieht, die für eher gute Bilanzen sorgen.

Allerdings ist die Auslastung in dieser Boom-Branche so hoch, dass nicht nur die Preise, sondern auch die Wartezeiten für Kunden immer weiter zunehmen. Während die Auftragsreichweite im Handwerk insgesamt noch einmal deutlich auf jetzt 9,6 Wochen gestiegen ist, wäre man darüber auf mancher Baustelle froh. Denn laut Handwerkskammer müssen Kunden inzwischen 18 Wochen auf Dachdecker, 17 Wochen auf Straßenbauer und 16 Wochen auf Maurer warten.

Dazu passt, dass mittlerweile jeder zweite Betrieb des Bauhauptgewerbes offene Stellen meldet. Auch generell schrillt für das Handwerk bei der Beschäftigung ein Alarmsignal. Denn dass 39 Prozent der Unternehmen unbesetzte Stellen melden, ist ein weiterer Rekordwert.

Wenn die Bauwirtschaft nicht wäre, sehe die Lage deutlich kritischer aus. Insgesamt zeigt sich das Geschäftsklima so aber nur um wenige Punkte geschwächt, und liegt so noch über den etwas niedrigeren Werten, die es zu Beginn der Pandemie gegeben hatte. Handwerkskammer-Präsident Andreas Ehlert sagt: „Anstelle des angepeilten Wachstums rechnen wir nur mit schwachen nominalen Wachstumsraten in diesem Jahr, die hinter den gut drei Prozent aus dem Vorjahr zurückbleiben werden. Bei einer Inflation von aktuell sieben Prozent wird das real eine Schrumpfung bedeuten.“

Zudem spreche alles dafür, „schnellstmöglich die Abhängigkeit von russischen Energie- und Rohstofflieferungen zu beenden, Lieferketten zu diversifizieren und insgesamt die Verwundbarkeit von Wertschöpfungsketten und Infrastrukturen zu reduzieren“. Dabei könne das Handwerk einen starken Beitrag leisten.

Die gute Lage in der Baubranche hält das Geschäftsklima in Mönchengladbach weiter auf einem hohen Niveau. In der Frühjahrsumfrage erreichte dieser Wert 126 Prozentpunkte in Mönchengladbach – so viel wie nirgends im Kammerbezirk. Mönchengladbach ist auch die einzige Stadt, die im Vergleich zum Herbst 2021 noch zulegen konnte.