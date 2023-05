Ticketpreise in Mönchengladbach und Umgebung So viel kostet der Freibad-Besuch für Familien

Wer an den sonnigen Pfingsttagen Abkühlung in einem Freibad sucht, hat in Mönchengladbach die Wahl zwischen dem Schlossbad Niederrhein in Wickrath und dem Volksbad an der Grenze zu Korschenbroich. Für beide Bäder, die von der NEW betrieben werden, gelten dieselben Tarife. Laut NEW sind die Preise für ein Tagesticket stabil und liegen bei acht Euro für einen Erwachsenen beziehungsweise 5,50 Euro für ein Kind oder 17,50 Euro für Familien (bis zu fünf Personen, maximal zwei Erwachsene). Im Vormittagsbereich gibt es keine Nachlässe: Die günstigeren Zwei- und Vier-Stunden-Tickets gelten am Abend oder Nachmittag. Wer also etwa am Wochenende nur für zwei, drei Stunden vormittags ins Bad will, muss ein Tagesticket lösen. Zudem sind Kurztarife unwesentlich billiger: Vier Stunden kosten im Familientarif 15,50 Euro (zwei Euro Ersparnis).