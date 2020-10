Sparkassenpark Mönchengladbach : „Rheinland genial“-Preis für Strandkorb-Idee

Mönchengladbach Michael Hilgers, Geschäftsführer im Mönchengladbacher Sparkassenpark, ist für sein Open-Air-Konzept in Corona-Zeiten mit dem Innovationspreis des Vereins Metropolregion Rheinland ausgezeichnet worden. Das Veranstaltungsformat hat bundesweit Beachtung gefunden.

Michael Hilgers und sein Team hatten „im Mai, als gar nichts ging“, die Idee entwickelt, die Besucher der Open Air-Konzerte im Sparkassenpark in Strandkörbe zu setzen und so Veranstaltungen unter Coronabedingungen zu ermöglichen. Die Reaktionen der Stadtverwaltung und ihres Gesundheitsamtes auf diese Idee waren so positiv, dass Hilgers noch vor der tatsächlichen Genehmigung seine Mitarbeiter losschickte und Strandkörbe in mehreren Bundesländern aufkaufte.