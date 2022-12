Restmüll und Altpapier Für Mönchengladbacher steigt die Müllgebühr 2023 kräftig an

An deutliche Preissteigerungen müssen sich die Mönchengladbacher Bürger auch in der kommunalen Daseinsvorsorge gewöhnen. Denn auch die Müllabfuhr wird im Jahr 2023 in der Stadt drastisch teurer. Das hat der Verwaltungsrat der zuständigen Stadttochter Mags einstimmig beschlossen und wird in der kommenden Woche noch im Hauptausschuss des Stadtrates beraten, das heißt: zur Kenntnis genommen. Zustimmen müssen die Politiker nicht, sie können ihre Mitglieder in dem Mags-Gremium anweisen, so oder so zu handeln.