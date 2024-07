Bauprojekt auf Brachfläche Das soll ein neues Haus in Mönchengladbach Geneicken kosten

Das Grundstück zwischen Geneickener Straße und Mollsbaumweg liegt brach – und das schon seit Jahren. 2021 hieß es in der Bezirksvertretung (BV) Süd zwar, dass dort ein Neubaugebiet entstehen wird, aber zu sehen ist davon bis heute nichts. Fast nichts. Aktuell steht ein Bagger auf dem Gelände, erste Teile des wuchernden Unkrauts wurden entfernt. Bald will die zuständige Firma Schotes Bauträger GmbH die Häuser für das Areal vermarkten. Das kündigte Peter Schotes, einer der Geschäftsführer, im Gespräch mit unserer Redaktion an.