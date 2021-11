Kanzel-Rede in Mönchengladbach : Was Oberbürgermeister Felix Heinrichs in St. Marien „predigte“

OB Felix Heinrichs als Kanzelredner in der Kirche. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach In seiner Kanzel-Rede spannt das Stadtoberhaupt den Bogen vom Samenkorn zum Samariter – und dankte Menschen für ihre Barmherzigkeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franz Josef Ungerechts

Am Totensonntag feierten Katholiken das Ende des Kirchenjahres. Protestanten gedachten an diesem Ewigkeitssonntag ihrer Verstorbenen. Ein richtiger Tag für Pfarrer Klaus Hurtz, um im Rahmen seiner Kanzelreden, diesmal zum Thema „Was uns blüht“, Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) in die Pfarrkirche St. Marien einzuladen.

Aber auch ein guter Grund für den „Laienprediger“ Heinrichs, um „als Mensch und nicht als Oberbürgermeister“ mit einem Blick in die Pflanzenwelt über entstehendes Leben zu reden und mit der Erzählung vom helfenden, barmherzigen Samariter zu enden. Heinrichs begann mit dem Samenkorn und erklärte, wie lange es dauert, bis aus einem winzigen Samenkorn ein kleiner und dann rasch wachsender Halm entsprießt, der stärker wird und sich in einer Blüte vollendet. Ein weiteres Gleichnis folgte, um es mit dem Samenkorn zu verbinden: Die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der einen Menschen findet, von Räubern überfallen, geschlagen und halbtot abgelegt; an dem andere Menschen vorbeigehen.

Damit spannte er einen Bogen, um den vielen helfenden Menschen in der Flutkatastrophe und in der Pandemie zu danken: „Dort standen Menschen bereit, um zu helfen, die trotz aller Ungewissheit, trotz einer Gefahr für die eigene Gesundheit geholfen haben.“ Seine Folgerung: „In jedem von uns steckt ein Samenkorn, das uns zu einem barmherzigen Samariter machen kann. Pflegen wir es, damit es sich entfalten kann und Menschen die Hilfe erhalten, die sie benötigen. Schaffen wir eine lebendige Gemeinschaft in Mönchengladbach, damit wir auf die Frage, was uns blüht, antworten können.“