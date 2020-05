Bundesweite Aktion auch in Mönchengladbach : Zwölf Frauen und zwölf Predigten

Mönchengladbach Der kfd-Regionalverband Mönchengladbach beteiligte sich am ersten bundesweiten Predigerinnentag. Monika Heidenfels machte eine Heilige zum Thema, der Chronisten später den Namen eines Mannes gaben.

Der Bundesverband der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (kfd) rief den Gedenktag der Heiligen zum ersten bundesweiten Predigerinnentag in der katholischen Kirche aus. In Anlehnung an die Zahl 12 und ihre in der Bibel herausragende Bedeutung war vorgesehen, dass zwölf Frauen an zwölf Orten während einer Eucharistiefeier predigen und damit ihre Forderung nach einer geschlechtergerechten Kirche in katholische Gotteshäuser hineintragen.

In ihrer Predigt berichtet Heidenfels, dass Paulus in einem Brief an die Gemeinde Grüße an Andronikus und Junia bestellt und beide als angesehen unter den Aposteln hervorgehoben habe. Junia habe in der Zeit des Urchristentums auf Augenhöhe mit den Männern diskutiert und vermutlich Paulus im Gefängnis getroffen, betont Heidenfels. Sie berichtet, dass der Übersetzungsfehler von der feministischen Bibelforschung entdeckt worden sei. Dies sei vergleichbar, wenn ein späterer Chronist den Namen der Bundeskanzlerin in das männliche Angelo Merkel verändern würde, weil er sich eine Frau in diesem Amt nicht vorstellen kann.