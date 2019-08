Termine bis Oktober : Malteser bieten Tagespraktikum im Sanitätsdienst bei Borussia

Mönchengladbach Wer erleben will, wie die Arbeit des Rettungs- und Sanitätsdienstes bei einem Heimspiel Borussias aussieht, kann einen Tag lang dabei sein.

Mit 80 bis 100 Helfern ist der Malteser Hilfsdienst bei Heimspielen der Borussia im Einsatz. Wer erleben will, wie die Arbeit des Rettungs- und Sanitätsdienstes an einem solchen Tag aussieht, kann einen Tag lang dabei sein. Bis Ende Oktober bietet der Malteser Hilfsdienst mehrere eintägige Praktika an, die einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Maximal drei Gäste pro Termin können hautnah kennenlernen, wie die Malteser vier Sanitätsräume im Borussia-Park in Betrieb nehmen und mit Rettungs- und Krankenwagen parat stehen, um in einem Notfall Verletzte oder kranke Personen zu versorgen und in Krankenhäuser zu transportieren. Wer das Angebot wahrnehmen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein.