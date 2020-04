Die Kirchen bereiten sich vor : Präsenz-Gottesdienste in Mönchengladbach ohne Gesang

Die evangelische Hauptkirche Rheydt findet der erste Gottesdienst am Samstag, 9. Mai, ab 18 Uhr statt. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Ab dem Wochenende 9./10. Mai werden die Kirchen in der Stadt wieder schrittweise für Gottesdienste geöffnet. Aber es gibt Sicherheitsauflagen, der Abstand zwischen den Gläubigen muss gewahrt werden, die Kirchen dürfen nicht zu voll sein.

Von Franz Josef Ungerechts

Nach acht Wochen der Abstinenz für die Gläubigen sind ab dem kommenden Wochenende in ganz Nordrhein-Westfalen wieder öffentliche Gottesdienste erlaubt. Superintendent Dietrich Denker vom evangelischen Kirchenkreis und Klaus Hurtz, Regionalvikar der katholischen Kirche, haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen beim Öffnen ihrer Kirche geeinigt – die ersten Präsenz-Gottesdienste sollen allerdings erst eine Woche später, nämlich am Wochenende 9./ 10. Mai, abgehalten werden.

„Wir haben die Kirchen gemeinsam geschlossen, und wir beginnen in Mönchengladbach auch gemeinsam. Wieder Gottesdienste durchführen zu können, bedeutet uns viel“, sagt Denker. Und Klaus Hurtz ergänzt: „Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, wieder öffentlich Messen zu feiern. Bei solider Vorgehensweise haben wir eine ökumenische Entscheidung getroffen“.

Die ersten Gottesdienste erfolgen allerdings unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Der Abstand zwischen den Gläubigen muss gewahrt werden, die Kirchen dürfen nicht zu voll sein, jede Form der Ansteckungsgefahr ist zu vermeiden. Hurtz und Denker haben dem Ordnungsamt und dem Gesundheitsamt der Stadt Konzepte vorgelegt und grünes Licht bekommen. „Einer Wiederaufnahme von Gottesdiensten steht nichts im Weg“, heißt es aus dem Rathaus. „Die Planungen lassen einen verantwortlichen und durchdachten Umgang mit dem Thema Corona-Pandemie erkennen und bedürfen keiner Änderung.

In der katholischen Kirche St. Marien soll am 10. Mai um 10 Uhr die Messe gelesen werden. Foto: Ilgner, Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Was sieht das Konzept vor? Die Anzahl der Gottesdienstbesucher ist beschränkt, weil Plätze mit genügend Abstand ausgewiesen werden müssen. Die Zahl der zugelassenen Gottesdienstteilnehmer richtet sich nach der Größe des Raums. In den Kirchen werde die Zahl der maximal belegbaren Plätze erhoben und deutlich sichtbar markiert, teilte das Bistum Aachen mit. Die Kirchengemeinden vor Ort würden eigenverantwortlich für die Einhaltung der Ordnung sorgen. Insbesondere in katholischen Gemeinden könnte der Andrang größer sein. Es gibt sogar Überlegungen, den Strom der Gläubigen über Eintrittskarten oder telefonische Anmeldung zu steuern. Ordnungsdienste werden eingesetzt, vielerorts haben sich Schützen bereiterklärt, dabei zu helfen. Es wird empfohlen, in der Kirche während der Gottesdienste Mund- und Nasenschutz zu tragen. Auf gemeinsamen Gesang oder liturgische Formen der Berührung wie den Friedensgruß wird verzichtet. Das Betreten und Verlassen der Kirche soll „geordnet organisiert werden“.

Nicht alle Kirchen öffnen Bis zur Öffnung ist noch viel zu planen und abzustimmen. Dies ist auch ein Grund dafür, warum am 9./10. Mai noch nicht alle Kirchen geöffnet werden. Weitere Kirchengemeinden werden voraussichtlich erst im Laufe des Mai oder nach Pfingsten ihre Türen wieder für Gottesdienstbesucher öffnen.

Moschee an der Duvenstraße. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Wo finden Gottesdienste statt? Evangelische Kirche: Hauptkirche Rheydt, 9. Mai (18 Uhr), 10. Mai (10.30 Uhr); Lutherkirche Giesenkirchen, 10. Mai (9.30 Uhr), Gemeindezentrum Rheydt-West 10. Mai (11 Uhr), 10. Mai die Friedenskirchengemeinde an allen vier Standorten zu den üblichen Uhrzeiten, die Christuskirche in Mitte und die Gemeinde Wickrathberg, die um 11 Uhr einen Freiluftgottesdienst anbietet. Großheide startet am 17. Mai mit gleich zwei Gottesdiensten (10 und 11.15 Uhr).

Katholische Kirche: Samstag, 9. Mai, in Rheindahlen (17.30 Uhr), Broich-Peel (19 Uhr) und womöglich, weil noch in Planung, Venn. Am 10. Mai in St. Marien Rheydt (10 Uhr), in St. Gereon Giesenkirchen (11 Uhr), Hehn (10 Uhr), Günhoven 11.15 Uhr. Die GdG Rheydt-West plant die Öffnung für 17. Mai. Pfarrer Michael Schicks bereitet wegen einer Kirchenrenovierung einen Freiluftgottesdienst vor. Die Kirchen der GdG St. Vitus einschließlich Münster starten am 16./ 17. Mai.

Islamische Gemeinde Nihat Altun ist Vorsitzender der Türkisch Islamischen Gemeinde und sagt, dass die Moscheen wie die Diyanet Moschee an der Duvenstraße noch nicht für Gottesdienste geöffnet werden. Es gebe allerdings entsprechende Gespräche. Man möchte gerne für die Gläubigen öffnen, und das vielleicht noch im Fastenmonat Ramadan, der noch bis zum 23. Mai andauert.