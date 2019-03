Städteverbund mit Mönchengladbach: Postenbesetzung in der Metropolregion in der Kritik

Postenbesetzung in der Metropolregion in der Kritik

Köln/Mönchengladbach Neue Klüngel-Vorwürfe bei Metropolregion: Weil der Vorstand sich nicht einigte, wurden zwei Politikerinnen aus Köln und Aachen installiert.

Die Kritik an der nach dem Eindruck vieler Beobachter intransparenten Stellenbesetzung der Geschäftsführung der Metropolregion Rheinland bekommt neue Nahrung. Auslöser ist ein Schreiben des Vorsitzenden der Metropolregion, Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel, an Amtskollegen. In dem vierseitigen Brief äußert sich Geisel dezidiert zum Ablauf der Vergabe des Geschäftsführerpostens an die frühere Kölner Grünen-Fraktionschefin Kerstin Jahn und die frühere CDU-Landtagsabgeordnete Ulla Thönnissen aus Aachen als Stellvertreterin mit halber Stelle.