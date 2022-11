Polizei ermittelt : Postbote wirft 170 Briefe in Mülleimer

In Mülltonnen an einem kleinen Weg, der von der Konzenstraße abgeht, wurden 170 Briefe gefunden. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Eine Gassigängerin hat am Samstag in Eicken einen Briefträger dabei beobachtet, wie er etwas an einem Spazierweg entsorgte. Der Mann soll erklärt haben, das sei nur Reklame. Doch das stimmte nicht. Jetzt ermittelt die Polizei.