Ausweichquartier im Mönchengladbacher Vitus Center : Eine Bibliothek ploppt auf

Mönchengladbach Im Vitus Center hat die Mönchengladbacher Zentralbibliothek ihr neues Ausweichquartier bezogen, während an der Blücherstraße das Gebäude umgebaut wird. Die Pop-up-Bibliothek punktet mit vielen Vorzügen.

Dieses „Pop-up“ werden die Nutzer nicht blockieren. Im Gegensatz zu den unerwünscht auf dem Bildschirm aufpoppenden Fenstern, die PC-Nutzer nerven, hat das neueste „Pop-up“ der Stadt alles, was moderne Bibliothekskunden anspricht. Die „Pop-up-Bib“, die während der zweijährigen Sanierungsphase des alten Zentralbüchereigebäudes an der Blücherstraße im Vitus Center passende Räumlichkeiten gefunden hat, überrascht mit einem umfangreichen Angebot: 25 Prozent der Medien, über die die Bücherei verfügt, sind auf den 600 Quadratmetern untergebracht.

Zusätzlich stehen den Besuchern aber auch ein Makerspace und ein Medienlabor mit 3-D-Drucker, Lasercutter und Robotik-Angeboten, eine „Gaming-Zone“, in der in virtuelle Welten abgetaucht werden kann zur Verfügung. Außerdem gibt es eine Presselounge, in der bei einer Tasse Kaffee Zeitungen und Zeitschriften durchstöbert werden können.