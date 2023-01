Umzug in Mönchengladbach Zentrale Bücherausleihe bleibt für Monate geschlossen

Die Pop-up-Bibliothek im Vitus-Center öffnet am Samstag, 28. Januar, zum letzten Mal ihre Türen. Denn ab dem 31. Januar bereitet das Team der Stadtbibliothek den Rückzug an die Blücherstraße in die Zentralbibliothek Carl-Brandts-Haus und die dortige Inbetriebnahme vor. Das teilte die Stadtbibliothek jetzt mit.